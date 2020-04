Per Telefon oder Internet gelangen die meisten Kurzarbeitsanträge in die Agentur. Die Leitungen laufen unter Volllast und sind häufig belegt, "vor allem zu den Hauptzeiten zwischen 10 und 15 Uhr", so die Sprecherin. Daher lohne es sich, zu den Randzeiten anzurufen, zwischen 8 und 10 Uhr, sowie zwischen 15 und 18 Uhr. Laut Arbeitsagentur sind bisher aus allen Branchen 10.000 Anträge auf Kurzarbeit eingegangen. Laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) haben zuvor schon 869 Betriebe Kurzarbeit angezeigt.