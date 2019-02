EHC München: Finaleinzug bereits historischer Erfolg

Stolz und Enttäuschung, sie waren die Leitmotive eines Abends, wie ihn der EHC bislang nicht erlebt hatte. Zum einen, weil der Finaleinzug an sich ein historischer Erfolg für den Klub war – noch nie hatte ein deutsches Team in der 2014 gegründeten CHL auch nur das Viertelfinale erreicht. Zum anderen aber, weil es dem EHC, der in der DEL neunmal in Folge gewonnen hatte, diesmal so erging wie sonst seinen Gegnern in der Liga: Er traf auf einen Konkurrenten, der seine Klasse ausspielte – und die Chancen konsequent verwertete.