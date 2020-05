Die Bewertung

Nach jedem Tanz verteilt die Jury jeweils eins bis zehn Punkte, die Tänzer können dadurch maximal für eine Darbietung 30 Punkte erhalten. Die erreichten Punkte werden in eine Rangfolge umgerechnet: Das Paar mit der niedrigsten Jury-Wertung erhält einen Punkt, danach erfolgt die Punktevergabe aufsteigend. Die Zuschauer wählen zusätzlich ihren Favoriten per Telefon- oder SMS-Voting. Auch hier werden die Anrufe in eine Rangfolge gebracht. Das heißt, dass das Paar mit der niedrigsten Anzahl an Zuschauerstimmen einen Punkt bekommt und das Paar mit der höchsten Stimmenzahl die meisten Punkte. Anschließend werden die Zähler der Juroren und der Zuschauer addiert. Das Paar mit der höchsten Gesamtwertung gewinnt. Im Falle eines Punktegleichstands ist das Paar mit mehr Zuschauerstimmen der Sieger.