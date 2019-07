Finaler Start am 26. Juli "Orange Is the New Black": Diese Fragen soll Staffel sieben klären

Als ihr am Ende von Staffel sechs schließlich die vorzeitige Entlassung winkt, nutzt sie ihre Chance: Anstatt wie mit Caputo vereinbart, das Verwaltungsunternehmen MCC zu verklagen, geht Sophia einen Deal mit MCC-Entscheidungsträgerin Linda Ferguson (Beth Dover, 40) ein. Diese erkauft sich für 300.000 Dollar das Schweigen der Ex-Insassin. Ob diese Summe wohl ausreicht?

Wird Lorna ihr Kind gesund zur Welt bringen?

Seit Staffel drei ist Lorna Morello (Yael Stone, 34) in einer Beziehung mit Vince Muccio (John Magaro, 36). Was einst als Brieffreundschaft begann, führt schließlich zu Ehe und Schwangerschaft. Ganz reibungslos scheint Letztere jedoch nicht abzulaufen. Lorna klagt über Schmerzen im Unterleib und muss mit Erschrecken feststellen, dass sich Blutflecken in ihrem Schritt bilden. Zwar wird sie von den Wärtern umgehend auf die Krankenstation gebracht. Haben sie und ihr Ungeborenes aber noch eine Chance?

Werden sich Red und Frieda vertragen?

Die Situation zwischen Galina Reznikov alias Red (Kate Mulgrew, 64) und Frieda Berlin (Dale Soules, 72) ist mehr als angespannt. Nachdem Frieda den Bundesermittlern von Reds Beteiligung am Litchfield-Aufstand erzählt, ist die Küchenchefin auf Rache aus. Bei einer Begegnung auf dem Gang springt sie der Verräterin an die Gurgel und versucht sie zu erwürgen. Die Folge: Während Frieda daraufhin im gesitteten B-Block landet, auch "Florida" genannt, wird Red in Isolationshaft gesteckt.

Wer werden die neuen Anführerinnen der Blöcke C und D?

Die beiden Schwestern Carol Denning (Henny Russell) und Barbara Denning (Mackenzie Phillips, 59) sitzen in Litchfield wegen Mordes ein - beziehungsweise saßen. Ihren ständigen Machtkampf um die Zellenblöcke C und D bezahlen sie am Ende mit ihren Leben. Stellt sich nun also die Frage: Wer tritt ihre Nachfolge an? Theoretisch wäre Red die geborene Anführerin. Doch aus der Isolationshaft heraus könnte das schwer werden.

Wird Blanca wirklich abgeschoben?

Blanca Flores (Laura Gómez, 40) schien in "Orange Is the New Black" nie eine tragende Rolle zu spielen. Nachdem sie am Ende von Staffel sechs jedoch entlassen wird und anstatt ihres Freundes Diablo die US-Ausländerbehörde auf sie wartet, fühlt man mit ihr. Wird sie etwa des Landes verwiesen oder gar erneut in Haft gesteckt? Schließlich ist MMC, das fortan PolyCon heißt, ab Staffel sieben auch als Zentrum für Abschiebehaft tätig.