Finale von Staffel neun "The Walking Dead": Auch bei der Zombieserie ist der Winter angekommen

Wenn die erschütternde Folge zuvor "Die Ruhe davor" war, wie heftig würde dann erst das Staffelfinale von "The Walking Dead" ausfallen? Das fragten sich viele Fans nach dem Schocker der letzten Woche. Schließlich trägt das Finale den Titel "Der Sturm". Der Name kann durchaus wörtlich genommen werden - und ist dennoch eine willkommene Gelegenheit zum Durchatmen. Wie bei HBOs Serien-Flaggschiff "Game of Thrones" ist auch in der Zombie-Apokalypse von AMC der Winter ausgebrochen. Aber nicht nur das. Vorsicht, die folgenden Abschnitte enthalten massive Spoiler auf den Abschluss der neunten Staffel.