Finale Staffel "Game of Thrones"-Doku offenbart Logikfehler um Arya

Am Höhepunkt der Schlacht um Winterfell, als der finstere Untote in Folge drei der finalen Staffel kurz davor war, sein Ziel zu erreichen, sprang ihn die Stark-Tochter an, stieß ihm ihren Dolch durch die Rüstung, und die größte Bedrohung von Westeros zersprang in tausend Stücke. Die Armee der Toten brach, ihres Anführers beraubt, an Ort und Stelle zusammen. Winterfell und seine Verteidiger waren gerettet.