Finale Staffel "BoJack Horseman" zurück bei Netflix - und das zum letzten Mal

Zudem soll die finale letzte Staffel in zwei Teilen auf Netflix veröffentlicht werden. Der erste Part soll am 25. Oktober dieses Jahres anlaufen. Am 31. Januar 2020 wird dann Teil zwei nachgereicht. Laut dem Bericht hat Serien-Schöpfer Raphael Bob-Walksberg (35) die sechste Staffel als Abschluss seiner Geschichte geplant.