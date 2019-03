Finale Staffel Alle Infos zur letzten "The Big Bang Theory"-Folge vor der Pause

Noch in diesem Jahr steht der Abschied von Physiker und Superhirn Sheldon Cooper (Jim Parsons) und seiner Nerd-Clique bevor: Die zwölfte und finale Staffel "The Big Bang Theory" läuft seit Januar 2019 bei ProSieben. Am Montagabend verabschiedet sich die Sitcom mit der Ausstrahlung der zwölften Folge um 20:15 Uhr in die Pause. Das erwartet die Fans.