Finale naht "Big Little Lies": So stehen die Chancen für eine Fortsetzung

"Big Little Lies" dreht sich um mehrere Mütter in dem wohlhabenden, kalifornischen Ort Monterey, deren Kinder die gleiche Schule besuchen. Ihre Rivalitäten und Beziehungen untereinander und in ihren Familien stehen im Mittelpunkt von Staffel eins, die mit einem Todesfall endet. In der zweiten Staffel versuchen die Frauen, ein dunkles Geheimnis zu bewahren, während ihnen Meryl Streeps Figur auf den Fersen ist. In Deutschland ist Staffel zwei auf Sky zu sehen.