Finale Nacht der Rosen steht an "Die Bachelorette 2019": Die größten Aufreger der Staffel

Nach anfänglicher Sympathie für den "Bachelorette" erprobten Alex, musste Gerda jedoch schnell erkennen, dass die Zeit für ein besseres Kennenlernen nicht ausreichte. Am Ende nahm er ihr die Entscheidung ab und sagte schon vor der fünften Nacht der Rosen Lebewohl. Auch ihn werden Datingshow-Fans bei "Bachelor in Paradise" wieder zu Gesicht bekommen - auf dass es im dritten Anlauf mit der Liebe klappt. Im späteren Verlauf des Abends verabschiedete sich Gerda dann noch von Oggy, Daniel und Andreas - und damit von den Streithähnen der diesjährigen Staffel.

Die Streitlustigen

Bereits in der zweiten Woche gerieten der impulsive Vollbartträger Oggy und der forsche Österreicher Daniel aneinander. Daniel klopfte in der Villa zunächst Sprüche wie "Diese Macker ziehen eine Show ab" und "Oggy hat zu wenig Hirn, um das zu gewinnen". Beim morgendlichen Work-out krachte es dann wieder: Oggy fühlte sich nicht nur von Daniel, sondern auch von Serkan provoziert und teilte das auch lautstark mit. Später schloss er mit den anderen Streithähnen eine Art Nichtangriffspakt: "Ihr fuckt mich nicht ab, ich fuck euch nicht ab."

Die Stimmung blieb angespannt. In der dritten Woche wurde es dann auch noch zwischen Serkan und Oggy-Kumpel Andreas hitzig. Der Streitpunkt: Andreas habe sich hinterrücks Redezeit bei der "Bachelorette" erschlichen. Ein treffendes Fazit am Ende des Zoffs kam von Alex Hindersmann: "Dass das so eskaliert hätte ich nicht gedacht. Schön, dass man auch im Jahr danach noch was dazulernt."

Das tränenreiche Dinner

Eine Essenseinladung für Marco sorgte in dieser Staffel für den tränenreichsten Moment bei "Die Bachelorette". Der Kandidat gewährte einen Blick in seine bewegte Vergangenheit und erzählte von seiner schweren Kindheit, seinem gewalttätigen Stiefvater, seiner Obdachlosigkeit als Jugendlicher und dass er kurz vor dem Selbstmord stand. "Mich nimmt das voll mit", schluchzte Gerda nach seiner Erzählung unter Tränen. Das emotionale Gespräch blieb Gerda lange im Gedächtnis - nicht umsonst kürte sie Marco als einen ihrer drei Favoriten.

Küsse, Körbe und der eine Moment

Nicht nur mit intensiven Gesprächen stellte Gerda die Kandidaten auf die Probe: Kaum ein Mann in der engeren Auswahl blieb ungeküsst. Besonders bei den Homedates und den Dreamdates wollte Gerda mit ausgetauschten Zärtlichkeiten ihre Gefühle ordnen. Ihr erstes Mal in Sachen Kuss erlebte Gerda mit Favorit Keno, der bisher als Einziger so richtig im Finale steht. Wie es dazu kam?

Der zweite Finalist Tim zögerte bei der allesentscheidenden Rosenvergabe und signalisierte Gerda, dass er sich nicht sicher ist, ob er sie im Finale vollends für sich erobern kann. Wie er sich am Ende entscheidet, wird erst in der Finalsendung offenbart. Es wäre der fünfte Korb (Fabio, Mudi, Alex, Florian) für die diesjährige "Bachelorette", ein Korb-Rekord in der Sendung, und: ein weiterer Aufreger der Staffel.