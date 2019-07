Finale in den USA "Big Little Lies": Nicole Kidman wünscht sich eine dritte Staffel

"Ich denke, wir würden gerne eine dritte Staffel machen, weil es sicherlich Ideen gibt", sagte Kidman und fügte hinzu: "Aber wir würden es nicht tun, wenn nicht die gleichen Leute involviert wären ... das gilt auch für die Kinder." In Staffel zwei spielt auch Meryl Streep (70) in "Big Little Lies" mit, als Schwiegermutter von Kidmans Figur. Die beiden Frauen geraten dabei nicht nur verbal aneinander. Mit Streep zu drehen, sei "einschüchternd" gewesen, sagte Kidman, was gut gewesen sei, denn so sollte es sein: "Ich meine, Meryl ist eine ganz Große und sie ist einfach so professionell."