Finale der siebten Staffel Kein Ende in Sicht: Nächste Staffel für "Sing meinen Song" kommt

Seit 2014 werden die Sendungen, die sich jeweils um sieben deutschsprachige Künstler aus verschiedenen Genres drehen, in Südafrika produziert. Die ersten drei Staffeln moderierte Xavier Naidoo (48). Es folgten The BossHoss und Mark Forster (36) mit je einer Staffel. In den Staffeln davor waren sie bereits als Künstler zu sehen. Michael Patrick Kelly, der in Staffel vier zu Gast war, moderiert seit 2019.