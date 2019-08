Finale der "Millennium"-Reihe erscheint "Vernichtung": Ist das das Ende von Lisbeth Salander?

Darum geht's in "Vernichtung"

Lisbeth Salander scheint zunächst wie vom Erdboden verschluckt. Ihre Wohnung in Stockholm hat sie verkauft. Und Mikael Blomkvist fürchtet, dass ihre mächtigen Feinde ihr auf den Fersen sind. Dabei ahnt er nicht, dass er selbst ebenfalls in größter Gefahr schwebt. Ablenkung findet der Journalist indes in einer neuen Liebschaft und einem neuen Fall. In den Taschen eines unbekannten Toten wurde Blomkvists Telefonnummer gefunden. Während sich die Polizei nicht lange mit dem Ableben des Obdachlosen aufhält, drängt eine Gerichtsmedizinerin auf weitere Untersuchungen und informiert den Journalisten.