Die Form: Während der EHC mit zuletzt neun Siegen in der DEL in Topform ist, schwächelte Frölunda in der schwedischen Liga, kassierte drei Nieum Konrad Abeltshauser (l.) derlagen in Folge und steht nur auf Platz fünf. Bundestrainer Toni Söderholm, der selbst bereits für beide Klubs spielte, sieht Göteborg leicht im Vorteil, aber: "Das System von München sind die Schweden nicht gewöhnt. Frölunda eilt auch nicht von Sieg zu Sieg."