2014, Finale – 3:1 für den FCBB: Die Chance zur Revanche gab es direkt im nächsten Jahr – in der Finalserie. Wieder setzten sich die Bayern durch und krönten sich auch noch ausgerechnet beim Auswärtsspiel in der Hauptstadt zum Champion. Gleich mehrere Ex-Berliner standen damals in Reihen der Münchner und feierten den Titelgewinn in der Halle ihres Ex-Klubs. Dazu gehörten Trainer Svetislav Pesic, Marko Pesic, damals noch Sportdirektor, Lucca Staiger, Demond Greene, Nihad Djedovic, Bryce Taylor, Deon Thompson, Yassin Idbihi und Heiko Schaffartzik, dessen Trikot Berliner Fans zuvor symbolisch an ein Kreuz gehangen hatten.