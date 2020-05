Die österreichische Artistin Lili Paul-Roncalli (22) hat es in das Finale von "Let's Dance" geschafft. Gemeinsam mit Profitänzer Massimo Sinató (39) will sie sich am Freitag (22. Mai, 20:15 Uhr bei RTL, auch via TVNow) die Tanz-Trophäe vor Luca Hänni (25) und Moritz Hans (24) holen. "Im Finale zu stehen, fühlt sich unglaublich an. Ich kann es immer noch nicht fassen und bin überglücklich", verrät Paul-Roncalli im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Für die letzte Frau im Finalisten-Feld war die Show in den vergangenen Wochen eine emotionale Achterbahnfahrt.