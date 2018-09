Finale 2018 Schöne Münchnerin: Ciao, bella Christina, ciao!

Ein weiterer Volltreffer ist Christina selbst – und zwar für den AZ-Modelcontest. Über Facebook hat sie von der Schönen Münchnerin 2018 erfahren und sich dann sofort beworben.

Der AZ-Modeltross in Kroatien: Der Abflug im Video:

Die 1,75 Meter große Blondine möchte gerne ins Modelbussines einsteigen. Wie bei vielen Kandidatinnen sind es auch bei ihr die Laufstege dieser Welt, die sie seit Kindesbeinen erobern möchte. Die Schöne Münchnerin soll ein erstes Sprungbrett sein.

Budapest, Fotoshooting, Italien: Christina ist auf dem Sprung

Apropos Sprung: Christina ist eh schon wieder auf dem Sprung. Zwar kam sie für das AZ-Shooting gerade erst aus Budapest aus dem Urlaub zurück – das nächste Reiseziel steht aber schon vor der Tür.



Fehlt hier noch was zum Profimodel? Christina beim Shooting am Gärtnerplatz-Theater. Foto: Tuan Photography

Gleich am nächsten Morgen geht’s für die Dachauerin weiter mit dem Sommerurlaub. Dieses Mal in Richtung Süden. Italien. Mit ihrem Freund und einem weiteren Pärchen urlaubt die Schöne-Münchnerin-Finalistin in Bibione. Während die 20-Jährige von ihren Urlaubsplänen erzählt fragt man sich: Wo war da jetzt nochmal die schüchterne Blondine? War da was?

Ciao, bella Christina, ciao. Viel Spaß unter der italienischen Sonne. Bis zum Finale.

Trifft voll zu oder eher nicht? Finalistin Christina im Fragebogen

Die Preise für die Schöne Münchnerin

1. Preis: ein Opel ADAM von HÄUSLER

2. Preis: Zartes Perlencollier mit Weißgold-Schloss von Juwelier FRIDRICH

3. Preis: LOLA PALTINGER-Dirndl im Wert von 3.000 Euro