Einen Tipp für eine geeignete Herangehensweise an die mit dem Turnier einhergehende Zeit im Quarantäne-Hotel hatte Hainer für die Profis auch parat: "Am besten helfen gegen Lagerkoller Siege." Er bezeichnete sich selbst als "Basketball-Liebhaber": "In meiner Zeit bei Adidas habe ich mit den größten Stars des Sports verhandelt – mit Derrick Rose, Dwight Howard oder James Harden." Auch Kobe Bryant nahm Hainer für Adidas als damals 18-Jährigen unter Vertrag. Eine komplizierte Beziehung. Bryant beschwerte sich über die Schuhe und spielte provokativ in anderen Marken, wollte aus dem Zehnjahres-Vertrag aussteigen. Hainer blieb keine Wahl: "Wir haben dann Klage eingereicht und uns am Ende verglichen."