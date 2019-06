München - Zweifel, dass Nihad Djedovic den Bayern-Basketballern erhalten bleiben würde, gab es eigentlich keine. Obwohl der Vertrag des frischgekürten Deutschen Meisters und Final-MVPs ausgelaufen war. "Nihad kann seine Karriere in München beenden, wenn er will", sagte Marko Pesic erst am Dienstag am Nockherberg.