München - Es ist die Neuauflage von Rot gegen Gelb, die Fortsetzung der Dauerfehde zwischen dem FC Bayern und Alba Berlin. Denn wie schon im Vorjahr und wie schon zum insgesamt sechsten Mal in den Playoffs seit 2013 treffen die beiden Erzrivalen auch heuer in der Endspielserie der Basketball-Bundesliga aufeinander. Die Bayern beendeten bereits am Samstag ihre Halbfinalserie mit einem 95:80-Sieg gegen Rasta Vechta, am Sonntag zogen die Berliner nach, sie gewannen bei den Baskets Oldenburg mit 100:89 und machten so das Traumfinale perfekt.