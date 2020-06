Der Co-Kapitän gibt dem Team häufig genau das, was es gerade braucht: Mal bedingungslosen Einsatz in der Defensive, mal einen entscheidenden Dreier in der Offensive. "Ich habe jedes Jahr aus meiner individuellen Rolle heraus Verantwortung für die Mannschaft übernommen", sagte Lucic, "genau das will ich jetzt auch wieder tun".

Petteri Koponen

Der Scharfschütze aus Finnland trägt aufgrund seiner Nervenstärke in den entscheidenden Sekunden den Spitznamen "Finnisher".

Mit seiner Treffsicherheit von der Dreierlinie verhalf er den Bayern schon zu dem ein oder anderen wichtigen Sieg. Unvergessen: sein Buzzerbeater zum 73:71-Sieg gegen den FC Barcelona in der vergangenen Euroleague-Saison. Der 32-Jährige litt allerdings stets ein wenig unter Djedovics dominanter Rolle. In dessen Abwesenheit wird er nun mehr Spielzeit bekommen und kann dabei zeigen, dass er mehr für Bayern ist, als nur ein Mann für die besonderen Momente.

Maodo Lo

Der Point Guard der Bayern spielte in dieser Saison die vielleicht beste Hinrunde seiner Karriere. Der Spielmacher, 27, führte das Team und übernahm mehr und mehr Verantwortung. Einer der Höhepunkte: Das deutsche Euroleague-Duell mit Alba Berlin, bei dem Lo die Bayern mit zwei Dreiern Sekunden vor Schluss in die Verlängerung rettete und so den 77:76-Sieg möglich machte. Wenn die Bayern Meister werden wollen, brauchen sie Lo in seiner überragenden Form aus der Hinserie.

Paul Zipser

Als die Bayern 2014 zum ersten Mal nach 59 Jahren wieder Meister wurden, verletzte sich der damals 20-Jährige in der ersten Playoff-Runde und verpasste so den Weg zum Triumph. Nach seinem Wechsel 2016 in die NBA zu den Chicago Bulls ist er über eine kurze Zwischenstation in Spanien (San Pablo Burgos) nach München zurückgekehrt. Mit dem festen Vorhaben, dieses Mal mehr zum Titel beizutragen.

Bis zur Corona-Pause kam er immer besser in Schwung und war nach Monroe (13,2) mit durchschnittlich 12,2 Punkten pro Spiel Topscorer seines Teams. Ohne Djedovic (11,7) braucht Bayern seine Punkte nun noch mehr.

Lesen Sie auch: Mission mit Fragezeichen - Die Fallen für Bayern im Meisterschaftsfinale