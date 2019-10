Am 9. März dieses Jahres hatte der junge Mann in einer Tankstelle an der Freisinger Landstraße eine Tasche auf den Tresen gelegt und dem verblüfften Verkäufer mit einem langen Küchenmesser gedroht. "Geld her! Geld her!", rief er. Der Verkäufer steckte ihm 1.195 Euro in die Tasche.