Filmproduzent starb am Montag Sharon Stone trauert um Steve Bing: "Das ist wirklich schlimm"

So nimmt Elizabeth Hurley Abschied von Steve Bing

Elizabeth Hurley postete nach der Todesnachricht auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal mehrere Paarfotos von sich und dem Filmproduzenten und Drehbuchautoren. Dazu schrieb Hurley unter anderem: "Ich bin unfassbar traurig darüber, dass mein Ex Steve nicht mehr unter uns weilt. Es ist ein schreckliches Ende." 2002 kam nach einer kurzen Beziehung der beiden der gemeinsame Sohn Damian Charles (18) auf die Welt. An dessen 18. Geburtstag am 4. April dieses Jahres hätten Hurley und Bing das letzte Mal miteinander gesprochen, geht nun aus ihrem Post hervor. Das Jahr zuvor habe man sich nach diversen Querelen auch wieder freundschaftlich angenähert, schreibt Hurley. Bing hatte damals zunächst die Vaterschaft nicht akzeptiert, erst ein DNA-Test bestätigte, dass Damian sein Sohn ist.