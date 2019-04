Filmpremiere "Teen Spirit" Stylisches Schwestern-Doppel: Elle und Dakota Fanning

Für die Premiere ihres neuen Films "Teen Spirit" in Los Angeles hatte Elle Fanning (20, "Der Nussknacker") eine ganz besondere Begleitung im Schlepptau: ihre ältere Schwester Dakota (25, "Please Stand By"). Strahlend präsentierten sich die beiden Schauspielerinnen den Fotografen auf dem roten Teppich - mit zwei völlig unterschiedlichen Outfits.