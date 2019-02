Filmpremiere in New York abgeblasen Nach Rache-Beichte: Erste Konsequenzen für Liam Neeson

Mittlerweile relativierte er seine Aussagen in einem neuen Interview in der US-Sendung "Good Morning America". Er habe auf "mittelalterliche Weise" seiner Freundin die Ehre erweisen wollen, sei von seiner Denkweise und seinem Verhalten aber selbst "schockiert und verletzt" worden. Hilfe habe er bei einem Priester und in sehr viel Sport gefunden. Eines wolle er aber unbedingt festhalten: Er sei kein Rassist, seine Reaktion habe nichts mit der Hautfarbe zu tun. "Wäre er Ire, Schotte, Brite oder Litauer gewesen, ich weiß, dass ich gleich reagiert hätte", so Neeson.