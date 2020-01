Filmpremiere in London Margot Robbie setzt auf Federn und einen pinken Blickfang

Margot Robbie (29, "Once Upon A Time In... Hollywood") setzte bei der Premiere von "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" in London ein modisches Ausrufezeichen. Die Schauspielerin erschien in einem schwarzen Zweiteiler von Designer Dries Van Noten. Während der bodenlange Satin-Rock mit Rüschendetails versehen war, zierten das asymmetrische Top schwarze Federn. Für den farblichen Blickfang sorgten die langen, pinken Handschuhe.