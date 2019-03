Filmpremiere in Hollywood Paris Jackson zeigt im Rocker-Look den Schlagzeilen die kalte Schulter

Paris Jackson (20) zieht es in die Öffentlichkeit. Trotz anhaltender Schlagzeilen um ihren Vater Michael Jackson (1958-2009) sowie ihrer psychischen Verfassung sucht sie das Blitzlicht - und findet es. Gemeinsam mit ihrem Freund und Bandkollegen Gabriel Glenn besucht sie am Montagabend die Filmpremiere der Netflix-Produktion "The Dirt" in Hollywood. Den "ununterbrochenen Mist" der vergangenen Tage, wie die 20-Jährige die Geschehnisse bei Twitter nennt, lächelt sie unkommentiert weg.