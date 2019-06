Filme sollten nicht vergessen werden Judi Dench verteidigt die Arbeit von Spacey und Weinstein

Dench sagte laut britischen Medienberichten in dem Interview: "Werden wir zehn Jahre im Old Vic vergessen und alles, was er getan hat - wie wunderbar er in all diesen Filmen war? Werden wir einfach all die Filme nicht mehr ansehen, die Harvey produziert hat?" Spacey war von 2003 bis 2015 künstlerischer Leiter des Londoner Old Vic Theatre. Man könne nicht jemandem die Begabung absprechen, meint Dench weiter. Dann dürfte man auch niemals ein Caravaggio-Gemälde ansehen. Der Maler (1571-1610) soll einen Mann tödlich verletzt haben.