Wachtveitl: "Eisbach zu kalt"

Bei bestem Surfwetter hätten die Könner im Bach sich zwar gerne mit dem prominenten Besuch gemessen, die Kommissare verzichteten aber dankend auf den Versuch, obwohl zumindest Wachtveitl mal in einem Urlaub in Costa Rica seine Fähigkeiten auf dem Brett getestet hatte. "Zuerst dachte ich, es wäre ganz einfach", sagt Wachtveitl, "aber nach der ersten Welle habe ich keine mehr geschafft. Mit einem Spezl habe ich es mal am Eisbach versucht, aber der ist mir ehrlich gesagt zu kalt." Und Miroslav Nemec? "Ich kann Wasserski fahren, bin aber eher immer lieber auf der Musikwelle gesurft", sagt er.