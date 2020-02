Jennifer Lawrence hatte im Herbst 2017 angegeben, eine Auszeit von zwei Jahren nehmen zu wollen. Ab Juni 2019 stand sie aber bereits wieder in New Orleans für das Regie-Debüt der Theater-Regisseurin Lila Neugebauer vor der Kamera, um an einem Film für A24 zu arbeiten. Der Dreh ist mittlerweile abgeschlossen. Nach "Don't Look Up" soll Lawrence für Paolo Sorrentino's "Mob Girl" und McKays "Bad Blood" vor der Kamera stehen. Der bislang letzte Film, in dem Lawrence mitwirkte, war "X-Men: Dark Phoenix", der in Deutschland am 16. Juni 2019 ins Kino kam.