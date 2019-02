Film soll dennoch erscheinen Oscars 2019: Darum wurde Rami Maleks Dankesrede in China zensiert

Film läuft dennoch an

Umso überraschender, dass "Bohemian Rhapsody" ebenfalls laut "The Hollywood Reporter" dennoch ab März in China anlaufen soll. Demnach sei die Erlaubnis, den Film zeigen zu dürfen, frisch an diesem Mittwoch (27. Februar) erteilt worden. Bislang bannte Peking sehr häufig Filme, in denen es um homosexuelle Figuren geht. Etwa "Call Me By Your Name" oder "Brokeback Mountain". Daher scheint es zumindest realistisch, dass auch beim Film nicht immer originalgetreu übersetzt wird...