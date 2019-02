Wie es in Ihrer Nachbarschaft weiter geht, können Sie in der obenstehenden Bilderstrecke sehen. Vielleicht geht der große Sparkassen-Leerstand ja wirklich bald zu Ende. Und die zurückgelassene Pflanze in der aufgegebenen Filiale an der Bad-Schachener-Straße wird abgeholt – oder zumindest mal wieder gegossen. Es wird höchste Zeit.