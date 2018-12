Die Filiale von außen. Foto: Jasmin Menrad



Der Bacon ist kaum herauszuschmecken, aber schon beim ersten Schluck wird mir klar, warum ich seit meiner Pubertät keinen Milchshake mehr getrunken habe: Das Zeug ist eklig. Eine dickflüssige Bröckelmasse, die nur mit enormem Aufwand durch den dicken Strohhalm zu ziehen ist. Dabei verbrauche ich fast so viele Kalorien, wie ich durch den süßen Shake wieder aufnehme. Zwei Schlucke schaffe ich, dann spüle ich mit Mezzo Mix nach.

Der Burger ist dann echt okay. Barack Obama kann nicht irren, der wurde schon dabei gefilmt, wie er hier Burger kaufte (also nicht in den Riem Arcaden). Das Fleisch nicht gepresst oder zusammengedrückt und leicht rosa innendrin, der Käse fett verlaufen. Dazu könnte ich kostenlos Beläge wie Salat, Gewürzgurken, Tomaten, gegrillte Zwiebeln, gegrillte Champignons, Jalapeños, Paprika und Soßen wählen. Mache ich aber nicht. Für Vegetarier gibt es Sandwiches (4,75 Euro), aber keine Burger.

Der Cheeseburger liegt dann so schwer im Magen, wie die 22,30 Euro, die ich für dieses Mittagessen mit Milkshake bezahlt habe und das ist der Hype dann doch nicht wert.

Five Guys Willy-Brandt-Platz, Mo bis Sa 11 bis 22 Uhr, So 12 bis 22 Uhr

Es testete für Sie: Jasmin Menrad

Five Guys plant zwei weitere Filialen in München

Bei der einen Filiale in den Riem Arcaden soll es übrigens nicht bleiben – das Unternehmen plant zwei weitere Filialen in München aufzumachen. Das zweite Lokal in den Pasing Arcaden soll noch 2018 eröffnet, Anfang 2019 dann das dritte. Das soll dann in der Münchner Innenstadt sein. Denn schon bei der ersten Filiale suchten die Verantwortlichen eigentlich nach einem Objekt in "hochfrequentierter Innenstadtlage". Dieser Plan ist mit den Riem und den Pasing Arcaden nur bedingt aufgegangen.

AZ