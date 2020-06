"Wir hätten den Sieg verdient gehabt, aber ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Die Jungs haben einen unglaublichen Charakter", so Bayern-Coach Hoeneß nach dem Abpfiff. Zuletzt hatten die kleinen Bayern vier Siege in Folge gefeiert. Am Dienstag empfängt der Rekordmeister den FSV Zwickau im Grünwalder Stadion.