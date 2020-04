Am Hart - Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch eine Münchnerin mit einer hinterhältigen Masche bestohlen. Die 87-Jährige war am späten Vormittag in ihrem Vorgarten, als sie von der Straße aus von dem späteren Täter angesprochen wurde. Er soll die Frau zunächst um Geld gebeten haben, um sich davon Essen kaufen zu können, berichtet die Münchner Polizei.