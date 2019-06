Kann man das Attest zum Beispiel auch abfotografieren und per Mail verschicken?

"Wie erkrankte Arbeitnehmer ihr Attest dem Arbeitgeber vorlegen, spielt keine Rolle. Es ist also durchaus möglich, das Attest abzufotografieren und es dem Arbeitgeber per E-Mail zu schicken. Entscheidend ist nur, dass es ihm am vierten Tag vorliegt", teilt Müller der AZ mit.

Wird der Lohn weitergezahlt?

Wie schaut es mit dem Lohn aus?

Der Rechtsexperte erklärt: "Damit auch der Lohn während dieser Urlaubstage weitergezahlt wird, hat der Arbeitnehmer darüber hinaus die Pflicht, seinem Vorgesetzten eine Adresse zu hinterlassen, unter der er im Urlaubsland erreichbar ist, beispielsweise ein Krankenhaus oder ein Hotel."

Das ist im Paragraph 5, Absatz 2 des Gesetzes über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall geregelt. Es wird auch Entgeltfortzahlungsgesetz genannt.

Was muss man der Krankenkasse melden?

Wer gesetzlich krankenversichert ist, braucht laut Müller für seine Krankenkasse ebenfalls eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und voraussichtliche Dauer der Erkrankung. Der Experte teilt dazu mit: "Dies ist Voraussetzung, damit die Kasse die Behandlungskosten zumindest in Höhe der in Deutschland üblichen Kostenhöhe übernimmt."

Gilt der Anspruch auch, wenn man Überstunden ausgleicht oder wenn die Kinder im Urlaub krank werden?

"Wer seine Überstunden mit Freizeit ausgleicht und währenddessen erkrankt, hat keinen Anspruch auf die entgangenen freien Stunden", sagt Müller. Mehrere Gerichte haben entschieden, dass in diesem Fall das Bundesurlaubsgesetz nicht greift. "Da hilft auch kein ärztliches Attest." Dasselbe gilt, wenn der Nachwuchs während des Urlaubs der Eltern krank werde und gepflegt werden müsse. "Die berufstätigen Eltern haben keinen Anspruch darauf, die mit der Krankenpflege verbrachten Urlaubstage wieder zurückzubekommen."

