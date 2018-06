Fiasko, Drama, Demütigung Frühes Scheitern: Ein Fluch liegt auf den Weltmeistern

SPANIEN 2014:

In der Neuauflage des Finals von 2010 entzauberten die Niederlande zum WM-Start den völlig indisponierten Titelverteidiger - 1:5 lautet am Ende das Ergebnis. "Eine Demütigung", meinte "El Mundo" nach der zweithöchste Niederlage in der spanischen WM-Geschichte. Schon im zweiten Vorrundenspiel beendete Chile mit einem 2:0 dann endgültig die Regentschaft der Spanier im Weltfußball, die 2012 auch Europameister geworden waren. "The end: Die ruhmreichste Zeit in der Geschichte der "La Roja" nimmt ein klägliches Ende", titelte die spanische Zeitung "Marca". Der 3:0-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Australien war wertlos für die Auswahl von Vicente del Bosque.