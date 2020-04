Ab Montag müssen in der Öffentlichkeit in Bayern Mund und Nase bedeckt sein - ob per Stoffmaske, Kaffeefilter oder OP-Schutz. Dies soll einer Übertragung des SARS-CoV-2-Erregers per Tröpfcheninfektion entgegenwirken. Erste Erfahrungen aus Österreich oder aus Jena, die als erste deutsche Stadt Maskenpflicht eingeführt hat, lassen hoffen.