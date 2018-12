Neubiberg - Bei einem Brand in seiner Neubiberger Wohnung in der Wendelsteinstraße am Donnerstag hat sich ein 58-Jähriger schwer verletzt. Der Mann habe seinen Ethanol-Ofen heizen wollen, teilte die Münchner Polizei einen Tag nach dem Brand mit. Es kam zu einer Verpuffung mit einer Stichflamme - außerdem gab es einen lauten Knall.