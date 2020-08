München - Beim Spielen ist eine Fünfjährige in München mit dem Kopf am Freitagnachmittag in einem Zaun stecken geblieben. Das Mädchen habe seinen Kopf am Freitag zwischen die Metallstäbe auf dem Gelände eines Kindergartens gesteckt und ihn nicht mehr herausziehen können, teilte die Feuerwehr mit.