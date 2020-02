Vaterstetten - Die Feuerwehr ist am frühen Freitagnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz bei Vaterstetten ausgerückt: Dort - zwischen der Raststätte an der A99 und der Gemeinde - hat es in einer rund 15 Quadratmeter großen Hütte im Wald gebrannt, die offenbar seit Jahren ein älterer Mann bewohnt hat.