München - Insgesamt 70 Männer, Frauen und Kinder wohnen in dem Hochhaus in der Immenstadter Straße 4. Am Mittwochabend gegen 23 Uhr liegen die meisten von ihnen bereits in ihrem Bett und schlafen. Da bricht im Keller des neungeschossigen Hauses ein Feuer aus. Innerhalb kurzer Zeit verbreitet sich der giftige Rauch im ganzen Haus. 85 Feuerwehrmänner rücken aus, löschen und bringen die Bewohner in Sicherheit. 15 Menschen werden verletzt, vier von ihnen müssen ins Krankenhaus gebracht werden.