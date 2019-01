In einer Firmenhalle in Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) brach am Samstag an einem Lastwagen ein Feuer aus. Die Flammen griffen auf andere Fahrzeuge, Teile der Halle und einen Bürotrakt über. Den Schaden schätzten die Ermittler auf 250.000 Euro. Im Keller eines Nürnberger Einfamilienhauses brach am Freitagabend ein Feuer aus. Durch die starke Rauchentwicklung erlitt die 87-jährige Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung und wurde in einem Krankenhaus behandelt.