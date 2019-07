Da das Feuer immer wieder aufflammt, wird der Schrottberg mit Baggern Stück für Stück abgetragen und der Inhalt der einzelnen Fuhren gelöscht. Wegen der stinkenden Qualmwolke, die sich vom Recyclinghof ausbreitet, warnt die Feuerwehr die Bewohner in der Stadtteilen Aubing, Langwied, Allach, Untermenzing, Obermenzing, Pasing und Pipping, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Feuer in Aubing: Kein Hinweis auf Brandstiftung

Auf Brandstiftung deutet bislang nichts hin, sagt die Polizei Gegen 14.30 Uhr kann die Warnung wieder aufgehoben werden. Die Feuerwehr meldet, dass Messungen vor Ort bestätigt hätten, dass außerhalb der Rauchwolke keine Gesundheitsgefährdung vorliegt. "Geruchsbelästigungen sind allerdings im kompletten Münchner Westen möglich", meldet der Sprecher.

Wie hoch der Schaden ist, konnten Feuerwehr und Polizei am Montag noch nicht beziffern. Laut Polizeisprecher Markus Oehme deutet derzeit nichts auf Brandstiftung hin: "Das Kommissariat 13 ermittelt selbstverständlich auch in diese Richtung, aber bislang haben wir keine Hinweise darauf."

Brände auf Recyclinghöfen kommen gar nicht so selten vor: Erst im vergangenen Monat stand in Bächingen an der Brenz (Landkreis Dillingen an der Donau) die Lagerhalle einer Recyclingfirma in Flammen. Die Betreiber vermuteten, dass Batterien einen Müllhaufen entzündet hätten. In dem Unternehmen hatte es schon einmal gebrannt.

Auch auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Wörth an der Isar (Kreis Landshut) ist im Juni ein Feuer ausgebrochen: Dort gerieten Autokarosserien und Schrott in Flammen. Auf Recyclinghöfen bestehe erhöhte Gefahr, dass verschiedene Stoffe zusammenkommen, die miteinander reagieren und so einen Brand auslösen können, sagte ein Polizeisprecher nach dem Feuer in Wörth.

Im Video von BR24 sehen Sie Bilder vom Brand und ein Statement der Feuerwehr