Brand in Münchner Lokal - Pfanne stand in Flammen

Möglicherweise wurde in dem Restaurant, das noch geschlossen hatte, bereits Essen vorbereitet. So wurde nach Angaben der Polizei eine in Flammen stehende Bratpfanne auf dem Herd in der Küche des Restaurants gefunden. "Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird als Brandursache angenommen, dass sich Öl in der Bratpfanne entzündete", so die Beamten. Rasch habe sich der Brand auf die gesamte Küche ausgeweitet - konnte jedoch rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden.