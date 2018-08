Laut Medienberichten geriet ein Geschäftsgebäude in Brand. Die Schweizer Nachrichtenagentur SDA berichtete, in der Stadt seien zwei Explosionen zu hören gewesen. Die Polizei habe das Gebiet um den Bahnhofsplatz großräumig abgesperrt. Auf Fotos ist zu sehen, wie Flammen meterhoch in den Himmel schlugen. Zu möglichen Verletzten gab es zunächst keine Angaben. Laut "Neuer Zürcher Zeitung" war das in Brand geratene Gebäude wahrscheinlich leer und wurde gerade umgebaut.