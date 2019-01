München - In der Nacht auf Freitag rückte die Feuerwehr zu einem kniffligen Einsatz nach Neuhausen aus: An der Dachauer Straße war eine Trambahn entgleist. Im Bereich der Wendeschleife rutschte die Tram um kurz vor Mitternacht – in Schrittgeschwindigkeit fahrend – von den Schienen runter. Passagiere waren keine in dem Zug.