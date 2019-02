Damals wohnte sie in Neuhausen. Ein Nachbar, ein Gärtner aus dem Botanischen Garten, lag wochenlang tot in seiner Wohnung, ehe man ihn fand. "Überall waren Schmeißfliegen und es hat furchtbar im Haus gerochen", erzählt die Angestellte. In München werden laut Polizei jährlich rund 1.000 Tote in ihren Wohnungen gefunden.