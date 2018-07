München - Der Regen war offenbar zu viel. Am Sonntagvormittag schaltete die Ampel an der Tunneleinfahrt in Fahrtrichtung Candidplatz auf Rot. Die Tunnelröhre wurde gesperrt. Der Grund: Wasser hatte sich auf der Fahrbahn angestaut. Die Feuerwehr musste ausrücken, um das Wasser abzusaugen.