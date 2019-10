FeuerdenScheuer Bündnis ruft zu Anti-Scheuer-Demo am Montag in München auf

München - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist am Montag in München zu Gast. Im Bayerischen Hof wird er bei der Reihe "Wirtschaft und Poltik im Dialog" sprechen. Thema seiner Rede laut Veranstaltungskalender: "Verkehrspolitik in der 19. Legislaturperiode: Moderne Mobilität und starke Netze - damit wir gut voran kommen".